In het Westland is bij een ongeval iemand om het leven gekomen. Op de Burgemeester van der Goeslaan (N223) in De Lier raakte rond 03.00 uur een auto te water. Een van de twee inzittenden overleefde het niet. De ander wist zelfstandig de kant te bereiken, aldus de politie die de toedracht onderzoekt.

Deel dit bericht: