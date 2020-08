‘Overheid Aruba heeft nog geld tot eind augustus’

De Arubaanse overheid heeft nog geld om aan al haar verplichtingen te kunnen voldoen tot eind augustus. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes tegen Arubaanse media gezegd. Aruba hoopt voor het eind van de maand een akkoord met Nederland te bereiken over een nieuwe lening.

Als dat niet lukt, kan de regering bijvoorbeeld niet de loonsubsidies afdragen die bedrijven krijgen sinds het uitbreken van de coronacrisis. De economie van Aruba is zwaar getroffen door de crisis. Sinds vorige maand ontvangt het land weer toeristen. De afgelopen weken is er echter sprake van een forse toename van coronabesmettingen op het eiland, waardoor er bijvoorbeeld geen Nederlandse toeristen meer komen. Momenteel zijn er 851 actieve besmettingen op Aruba.

Nederland en Aruba overleggen al ruim een maand over een nieuwe lening. Aruba heeft moeite met de voorwaarden die Nederland daarvoor stelt. Oranjestad ziet in de plannen van Den Haag een aantasting van de eigen autonomie. Tegelijkertijd erkent de regering dat een nieuwe lening hard nodig is. Wever-Croes hoopt er voor het eind van de maand uit te zijn met Nederland.