Politie Den Haag controleert bromfietsen in centrum

De politie in Den Haag houdt zaterdagavond en komende nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. De politie laat zaterdagavond weten dat ze regelmatig controleert op technische staat, documenten en snelheid. “Kan de bromfiets bijvoorbeeld harder rijden dan toegestaan, dan kan deze in beslag worden genomen of volgt een bekeuring.”