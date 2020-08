Reddingsschip Sea-Watch 4 begint zijn eerste missie bij Libië

Het nieuwe reddingsschip Sea-Watch 4 is zaterdag de haven van Burriana in Spanje uitgevaren. Daarmee hervatten de bemanningsleden de reddingsoperaties van Sea Watch, met behulp van Artsen Zonder Grenzen, op de Middellandse Zee.

Het schip dat onder de Duitse vlag vaart, gaat vanaf Spanje naar de Libische kust. Volgens de activisten is de Sea-Watch 4 momenteel het enige reddingsschip dat in gebruik is op de Middellandse Zee. Drie andere schepen zijn al weken lang aan de ketting gelegd door de Italiaanse en Spaanse autoriteiten vanwege veiligheidsgebreken.

De organisatie pikt sinds 2015 migranten uit zee op en is volgens haar eigen informatie betrokken geweest bij de redding van meer dan 37.000 mensen.

In januari heeft de vereniging United4Rescue het mogelijk gemaakt om de Sea-Watch 4 aan te schaffen. De alliantie brengt naar eigen zeggen meer dan 550 grote en kleine organisaties, initiatieven, bedrijven, verenigingen en stichtingen samen. Daartoe horen onder meer de Duitse Vakbondsfederatie (DGB), World Vision Duitsland en de Coördinatieraad van moslims en de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD).