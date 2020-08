Aantal migranten naar Italië gestegen maar onder eerder record

De stroom migranten naar Italië is het afgelopen jaar met bijna 150 procent gestegen. Een grote meerderheid komt uit Tunesië en het door oorlog geteisterde Libië, zei het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag.

Van begin augustus vorig jaar tot eind juli dit jaar kwamen 21.618 migranten in Italië aan, 148,7 procent meer dan de 8691 een jaar eerder, aldus minister Luciana Lamorgese. Ondanks de sterke stijging ligt het aantal binnengekomen migranten nog wel ver onder de aantallen in de jaren daarvoor. Van 2016 tot 2017 registreerde Italië 182.877 migranten. Na afspraken met Libië daalde het aantal tot 42.700 in de periode 2017-2018.

Italië worstelt met de dagelijkse komst van honderden migranten aan de zuidkust. Aan het coronavirus gekoppelde veiligheidsmaatregelen, bemoeilijken de zaak verder. Ten koste van toenemende frustraties onder lokale burgemeesters heeft de regering enorme veerboten gecharterd om de migranten in quarantaine te houden. In sommige gevallen werd het leger ingeschakeld nadat migranten die positief testten op het coronavirus, ontsnapt waren uit opvangcentra.