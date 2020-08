Christus de Verlosser in Rio de Janeiro weer te bezichtigen

“De heropening van Christus staat symbool voor de heropening van het toerisme in Brazilië”, verklaarde minister van Milieu, Ricardo Salles. Bezoekers moeten wel een mondkapje dragen en minimaal 2 meter afstand van elkaar bewaren. Ook mogen mensen die proberen vanuit de beste hoek een foto te maken niet op de grond gaan liggen.

Het Christusbeeld is 38 meter hoog en staat op de 710 meter hoge berg Corcovado, uitkijkend over de stad Rio de Janeiro. Het behoort tot de zeven nieuwe wereldwonderen. Het ging in maart dicht vanwege de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Brazilië is zwaar getroffen door de uitbraak van het longvirus.