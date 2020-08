Code oranje voor delen Spanje, Frankrijk en België

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor delen van Spanje, Frankrijk en België aan. Vanaf middernacht geldt code oranje (alleen noodzakelijke reizen) ook voor de volgende gebieden.

In Spanje: Madrid, de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra. In Frankrijk gaat het om het gebied om Parijs en Bouches-du-Rhône (het gebied rondom Aix-en-Provence en Marseille). In België krijgt ook Brussel code oranje.