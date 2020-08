Vooralsnog geen positieve coronatesten erbij op Terschelling

Vooralsnog zijn er op Terschelling geen nieuwe coronagevallen gebleken na testen op het coronavirus. Bijna alle 300 monsters die vrijdag zijn afgenomen blijken negatief. Van 169 monsters was dat vrijdag al duidelijk. Zaterdag kwam de negatieve uitslag van bijna alle 131 overige monsters. Van een klein aantal, hoeveel is niet precies bekend, moet de uitslag nog komen. Dat heeft de Friese GGD bekendgemaakt.

Ook zaterdag werd weer getest in een speciaal daarvoor geplaatste testlocatie. Die was zaterdag van 09.00 tot 11.30 uur open en is gevestigd in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van camping Appelhof. Acht jongeren die onlangs op die populaire camping waren, bleken bij thuiskomst het coronavirus te hebben. Tussen de ongeveer tweehonderd mensen die donderdag waren getest zat één coronageval. Het is niet bekend of het om een bezoeker van Appelhof, een andere toerist of een bewoner van Terschelling gaat. De camping gaat maandag dicht.

Zaterdag zijn 153 mensen getest, grotendeels jongeren. De uitslag van hun tests is mogelijk zaterdagavond om 21.00 uur bekend. Ook zondag en maandag wordt weer getest. Daarna wordt gekeken of de testlocatie open moet blijven of niet.