‘Warmhartigheid’ gekozen tot nieuw Nederlands woord

Het winnende woord, dat ruim de helft van de stemmen kreeg, werd zaterdag bekendgemaakt in NPO Radio 1-programma De Taalstaat. ‘Soco’, dat afgeleid is van sociale cohesie of sociaal contact, en ‘plotsbond’, een samenvoeging van een band die plots ontstaat en verbondenheid, waren de twee andere woorden die kans maakten op de titel.

Genootschap Onze Taal en het Oranje Fonds begonnen in juli een zoektocht om een leemte in onze taal op te vullen. Volgens de initiatiefnemers was er namelijk nog geen goed woord voor wat er gebeurt als twee mensen die elkaar niet kennen naar elkaar omkijken en er een voelbare band ontstaat. “Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn boodschappen laat vallen en een voorbijganger helpt met oprapen. Of wanneer je met een lekke band langs de weg staat en iemand helpt deze te vervangen.” Uit bijna 1500 inzendingen koos de jury drie kanshebbers.

“Het is heel mooi om te zien dat zo veel mensen met ons mee hebben gedacht tijdens deze zoektocht en dat er nu een woord is om deze belangrijke band mee te duiden”, zegt Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten. “In de huidige tijd is warmhartigheid nog voelbaarder dan voorheen. Of warmhartigheid daadwerkelijk onderdeel wordt van onze taal zal de tijd leren. We vinden het vooral belangrijk dat er aandacht is voor deze belangrijke band, die de basis vormt voor een sociale samenleving.”

Het woord warmhartigheid, dat afgeleid is van barmhartigheid, is ingestuurd door Myrthe Coret-Bergstra, Dirk den Hamer en Katelijne Depoortere. Zij krijgen ieder 500 euro waarmee zij een sociaal initiatief naar keuze mogen steunen, en een boekenbon.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor staat. Onze Taal helpt mensen dagelijks belangeloos met deskundig en persoonlijk taaladvies.