Aantal coronagevallen in Duitsland is weer flink toegenomen

In Duitsland zijn volgens cijfers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Johns Hopkins zaterdag ruim 1510 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat is het hoogste aantal nieuwe gevallen in een etmaal sinds het begin van de maand mei. Het totale aantal besmettingen dat in de Bondsrepubliek is vastgesteld komt daarmee op 223.791. In heel het land zijn momenteel 12.000 dragers van het virus en circa 225 patiënten die als ernstig ziek gelden. Al meer dan 202.000 mensen zijn hersteld. Door het virus zijn er bijna 9300 mensen overleden.