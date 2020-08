Drie mensen overleden door ongeval Finsterwolde

Een ongeval in de Groningse plaats Finsterwolde heeft drie mannen (29, 33 en 41 jaar) uit de gemeente Oldambt het leven gekost. Een 32-jarige vrouw uit die gemeente is ernstig gewond geraakt. Zij ligt in het ziekenhuis.

De vier zaten in één auto. Het eenzijdige ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het Modderland. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens de politie brak brand uit in de auto.

In eerste instantie werd gedacht dat er twee voertuigen bij betrokken waren, maar ter plekke bleek dat niet het geval.