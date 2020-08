D66 stelt twee kandidaat-lijsttrekkers voor aan haar leden

D66 begint zaterdagavond aan een kennismakingscampagne voor de twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. In het Bredase theater Podium Bloos kunnen leden vragen stellen aan topfavoriet minister Sigrid Kaag. Haar tegenstrever Ton Visser is er alleen online bij, omdat hij in China woont en werkt.