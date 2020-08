Essent ziet extreme stijging stroomverbruik door airco’s

Tijdens de hittegolf is er meer stroom verbruikt dan in de periode ervoor, waarschijnlijk doordat meer airco’s en ventilators zijn aangezet. Volgens energiebedrijf Essent steeg het dagelijks stroomverbruik met maximaal 30 procent, ongeveer 10 procent meer dan normaal tijdens een hete periode. Deze gegevens gaan over het verbruik van huishoudens en kleine bedrijvende in de periode vanaf de eerste tropische dag, woensdag 5 augustus, tot en met afgelopen donderdag. Die dag was de laatste van een unieke serie van acht tropische dagen op rij.