Rutte houdt toespraak bij 75-jarige herdenking bevrijding Indië

Minister-president Mark Rutte houdt zaterdag een toespraak bij de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is die dag precies 75 jaar geleden dat Japan capituleerde. Dat betekende tegelijkertijd de bevrijding voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de herdenking, die wordt gehouden bij het Indisch Monument in Den Haag.