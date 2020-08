Start verplichte quarantaine voor Nederlanders in VK

De maatregel geldt ook voor mensen die vanuit Frankrijk, Aruba of Malta naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Noorwegen heeft vanaf zaterdag een verplichte thuisisolatie voor Nederlanders van tien dagen ingesteld en Finland stelde de maatregel al eerder in.

Britten in Nederland of Nederlanders die naar het Verenigd Koninkrijk willen, moeten dus twee weken in thuisisolatie als ze zijn gearriveerd. Dit heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor toeristen en ondernemers die al een reis hadden geboekt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk eveneens aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk terugkeren in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine te gaan. Er is geen verhoogd risico op de toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland.