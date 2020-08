Veiligheidsraad stemt tegen verlenging wapenembargo Iran

Tot groot ongenoegen van de Verenigde Staten wordt een wapenembargo tegen Iran door de VN-Veiligheidsraad niet verlengd. In de nucleaire overeenkomst die Iran in 2015 sloot met een aantal landen staat dat het wapenembargo half oktober afloopt.

Amerika wil graag dat de sancties in stand blijven. Het land stemde vrijdag samen met de Dominicaanse Republiek als enige voor verlenging. “Het falen van de Veiligheidsraad om resoluut op te treden ter verdediging van de internationale vrede en veiligheid is onvergeeflijk”, reageerde minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Rusland en China stemden tegen het voorstel en elf andere leden van de raad, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, onthielden zich van stemming. Volgens de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties toont dit “eens te meer aan dat unilateralisme niet op steun kan rekenen en pesterijen zullen mislukken”. De Verenigde Staten hebben al laten weten te blijven strijden voor verlenging van het wapenembargo en het opleggen van meer sancties.

De Russische president Vladimir Poetin stelde vrijdag voor om een videoconferentie te houden voor de landen die de nucleaire overeenkomst met Iran hebben gesloten, waaronder de VS die zich in 2018 terugtrokken uit de deal. Poetin wil zo verdere “confrontatie en escalatie” voorkomen.

In het akkoord uit 2015 werd Iran opheffing van sancties beloofd in ruil voor het beperken van zijn kernprogramma. President Donald Trump vond echter dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten.