Hezbollah wil regering van nationale eenheid na ramp

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah liet tijdens zijn toespraak blijken dat hij wil vasthouden aan het bestaande politieke systeem. Hij zegt dat een regering die niet wordt gesteund door de belangrijkste machtsblokken te kwetsbaar is. “We vragen om een sterke regering, een competente regering, een regering met politieke rugdekking.”

Een zoektocht naar een “neutraal” kabinet is volgens Nasrallah tijdsverspilling, omdat er geen neutrale figuren te vinden zouden zijn in Libanon. Daar worden topfuncties verdeeld op basis van de geloofsgemeenschap van de prominenten die zich aandienen. Zo moet de president een christen zijn, de premier een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet.

Politieke elites

In Libanon groeit de onvrede over de heersende politieke elites. Het land had al te maken met een ernstige economische crisis en de schade door de dodelijke ramp loopt in de miljarden. Boze burgers wijten het drama aan corruptie en nalatigheid van hun leiders en gingen de straat op om verandering te eisen.

Het sjiitische Hezbollah, dat nauwe banden heeft met Iran, speelt een hoofdrol in de Libanese politiek. De organisatie wordt in het Westen gezien als een terreurorganisatie, al maken sommige landen wel onderscheid tussen de militaire en politieke tak van de groep.

Nasrallah liep ook alvast vooruit op een uitspraak van het Libanon-Tribunaal in Nederland, die volgende week wordt verwacht. Er worden bij verstek vier vermeende leden van Hezbollah vervolgd voor de moord op oud-premier Rafik Hariri in 2005. “Als onze broeders ten onrechte worden veroordeeld, zoals we verwachten, houden we vast aan hun onschuld.”