Debutant CureVac straalt op kalm Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag niet ver van de slotstanden van donderdag gesloten. Beleggers deden rustig aan in afwachting van de ontwikkelingen rond nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Deze worden mogelijk uitgesteld. Ook de politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket houdt de markten in hun greep. Biotechnoloog CureVac maakte een grote sprong voorwaarts bij zijn debuut op Wall Street.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 27.931,02 punten. De S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 3372,85 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 11.019,30 punten.

CureVac sloot met een winst van bijna 250 procent. De onderneming, die bezig is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, haalde 213 miljoen dollar op met zijn beursgang.

Apple

Ook was er veel aandacht voor techreus Apple, dat 0,1 procent verloor. De iPhonemaker schurkt aan tegen een beurswaarde van 2 biljoen dollar. Dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Verder kwam de Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials (plus 3,9 procent) met een sterke prognose voor het lopende kwartaal. Ook waren de resultaten over het afgelopen kwartaal beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Spanningen China en VS

De aandacht van beleggers ging ook uit naar Chinese bedrijven die een notering hebben in New York als Alibaba (plus 0,1 procent) en JD.com (min 0,8 procent). De spanningen tussen China en de VS zijn de laatste tijd weer opgelopen. De grootmachten liggen onder meer in de clinch over de situatie in Hongkong, de coronacrisis en mogelijke spionage door techbedrijven als Huawei en TikTok. Vanwege problemen met de planning gaat het handelsoverleg dit weekend mogelijk niet door.

De Chinese internetgigant Baidu, met een notering in New York, verloor dik 6,3 procent na cijfers. Vanwege de coronacrisis stonden de advertentie-inkomsten van het concern onder druk. Het eveneens op Wall Street genoteerde IQIYI, een Chinese streamingsdienst vergelijkbaar met Netflix, maakte wel een flinke groei door. Het aandeel verloor evenwel 11 procent.

De euro was 1,1837 dollar waard tegen 1,1832 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 42,15 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 44,89 dollar per vat.