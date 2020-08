Ruim honderd mensen lopen stille tocht voor doodgestoken Alice

Ruim honderd mensen hebben vrijdagavond in Rotterdam-West meegelopen in de stille tocht voor de 15-jarige Alice, die woensdagavond in een woning aan de Mathenesserdijk is doodgestoken. De tocht begon om 18.45 uur op het Marconiplein en eindigde ruim twintig minuten later bij het huis aan de Mathenesserdijk.

Onder de aanwezigen waren familie en vrienden. Zij waren gekleed in witte T-shirts met een hart erop met daarin een foto van Alice. Ook mensen uit de Braziliaanse gemeenschap waren aanwezig om steun te betuigen. Het meisje was van Braziliaanse afkomst en kwam zes jaar geleden naar Nederland. Aan het einde van de tocht werden bij de deur van de woning witte rozen gelegd en gezongen en gebeden in het Portugees.

Het is nog onduidelijk wat de toedracht is van de steekpartij. Het 16-jarige meisje dat is opgepakt op verdenking van het doodsteken van Alice wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat ze veertien dagen langer blijft vastzitten.