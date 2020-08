Veel belangstelling stille tocht Bas van Wijk

Vele tientallen belangstellenden hebben zich verzameld bij voetbalvereniging Pancratius in Badhoevedorp voor de stille tocht voor Bas van Wijk (24), die zaterdag 8 augustus werd doodgeschoten in Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer in Amsterdam. De tocht is om 19.00 uur van start gegaan.

Alleen familieleden en vrienden van Van Wijk lopen mee in de stille tocht. De organisatie heeft belangstellenden gevraagd langs de route te gaan staan in plaats van mee te lopen, in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De deelnemers aan de tocht zullen onder andere door de Egelantierstraat lopen, langs het huis waar Bas heeft gewoond. De tocht zal ook weer eindigen bij Pancratius.

De familie heeft gezegd dat iedereen met een hart voor Bas welkom is, maar heeft benadrukt dat de stille tocht niet bedoeld is als politiek statement. Mensen die toch een statement willen maken kunnen zondag naar de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam gaan, aldus de persverklaring. In die verklaring benadrukken de organisatoren van de stille tocht dat de tocht volledig los staat van de demonstratie zondag.