Voorlopig geen nieuwe coronalening voor Curaçao en Sint-Maarten

Curaçao en Sint-Maarten krijgen vooralsnog niet een nieuwe lening om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ze voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld werden toen zij akkoord gingen met het vorige aanvullende pakket, schrijft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.

Curaçao heeft volgens het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten (Cft) al wel stappen gezet om ervoor in aanmerking te komen, waaronder het korten van de salarissen van politici met 25 procent. Deze hervorming moet nog wettelijk worden vastgelegd. Curaçao krijgt uitstel tot en met 1 september om dit te regelen. In de tussentijd worden al wel gesprekken gevoerd over het volgende deel van de lening.

Er wordt nog niet overlegd met Sint-Maarten, omdat het Cft niet kan vaststellen dat het voldoet aan de voorwaarden. Sint-Maarten moet eerst aantonen dat dit wel zo is, voordat er gesprekken kunnen komen.

Aruba voldoet wel aan de voorwaarden en kan aanspraak maken op de volgende aanvullende lening. Wel moet het nog instemmen met de voorwaarden die hiervoor gelden. De gesprekken hierover worden later gehouden.