Camping Appelhof op Terschelling mag dag langer openblijven

Als de camping een dag langer open is, kunnen de aanwezige jongeren “meer verspreid” vertrekken naar het vasteland. De camping gaat in de laatste weken van het zomerseizoen niet meer open. Volgens de veiligheidsregio zijn veel jongeren al naar huis gegaan.

Zeker acht jongeren die op Appelhof waren geweest, zijn na thuiskomst positief getest op het coronavirus. Daarom is in de buurt van de camping een speciale testlocatie neergezet. Die is ook bedoeld voor andere toeristen en voor inwoners van het eiland met klachten.

Vijfhonderd mensen getest

In de afgelopen twee dagen zijn zo’n vijfhonderd mensen daar getest op het coronavirus. Dat heeft tot nu toe één nieuw geval aan het licht gebracht, maar het is niet bekend of dit ook een campinggast was. Verder hadden 133 mensen niet het virus onder de leden. De uitslagen van de anderen zijn nog niet bekend.

Jongeren die negatief zijn getest, kunnen met de veerboot naar Harlingen. Mensen die wel besmet zijn, worden met apart vervoer naar het vasteland gebracht.