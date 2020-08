Fabrieksarbeiders Minsk staken uit protest tegen Loekasjenko

Stakers verlieten hun werkplaatsen en marcheerden naar het centrum van de stad. Ze scandeerden leuzen als “lang leve Wit-Rusland” en riepen op tot het vertrek van Loekasjenko. Die regeert de voormalige Sovjetstaat al 26 jaar met harde hand. Tegenstanders denken dat bij de verkiezingen van zondag op grote schaal is gefraudeerd om de 65-jarige leider aan een overwinning te helpen.

Omstanders juichten de stakers toe. Ze zwaaiden met bloemen of toeterden vanuit hun auto’s. Een van de stakende fabrieksarbeiders zei dat hij oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja terug wil, die is uitgeweken naar het buitenland. “Zij is onze president. We hebben op haar gestemd.”

Grote stakingen zijn een zeldzaamheid in Wit-Rusland. Loekasjenko reageerde schouderophalend op de protestacties. Hij schamperde dat “twintig mensen besloten hun mening te geven”. Werknemers van de tractorfabriek reageerden door een spandoek omhoog te houden met de tekst: “Er zijn geen twintig van ons, maar 16.000.”