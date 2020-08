Duitsland doet Spanje met Mallorca in de ban om coronarisico

Naar verwachting komt het ministerie van Buitenlandse Zaken met een reiswaarschuwing, melden Duitse media. De stap betekent een nieuwe klap voor de toerismesector. Sommige Spaanse gebieden waren eerder al tot risicogebied bestempeld.

De afgelopen zeven dagen steeg het aantal infecties onder meer op Mallorca naar meer dan 50 per 100.000 personen, en daardoor is een limiet overschreden. Het eiland was tot de coronacrisis het populairste vakantie-eiland van de Duitsers. Volgens het eilandbestuur wordt er veel meer getest. Ook zouden de meeste geïnfecteerden niet of nauwelijks ziek worden.