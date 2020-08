Reisadvies naar Verenigd Koninkrijk zaterdag naar oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpt het reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk. Dat wordt zaterdag aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Het Verenigd Koninkrijk heeft zelf besloten per zaterdag opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland. Alleen aantoonbaar noodzakelijk (weg)verkeer wordt toegelaten. Ook geldt een strikte thuisquarantaine van 14 dagen bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk voor reizigers die uit Nederland komen.

Mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk terugkeren in Nederland hoeven niet in thuisquarantaine te gaan. Er is geen verhoogd risico op de toename van coronabesmettingen vanuit dit land voor Nederland.