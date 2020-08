Indisch monument in Den Haag beveiligd na bekladding

Het Indisch Monument in Den Haag wordt de komende nacht bewaakt en beveiligd. Dat gebeurt na een bekladding en gedeeltelijke vernieling in de nacht van donderdag op vrijdag. De gemeente Den Haag, eigenaar van het monument, heeft daar aangifte van gedaan. Bij het monument wordt zaterdag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht.