Kaag: besluit extra overheidsgeld voor Beiroet komt later

De Nederlandse regering besluit later of het meer geld uittrekt voor de hulp aan Beiroet, dat na de grote explosie in de haven van vorige week dinsdag deels in puin ligt. Dat zei minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Vrijdag, aan het begin van de nationale actiedag voor Beiroet, stond de teller bij Giro555 op 5 miljoen euro. “Dat is geweldig”, vindt Kaag. “Nederlanders kunnen dus ook tijdens de coronacrisis nog aan anderen denken.” Ze kon nog niet zeggen of het kabinet geld toevoegt aan het gironummer.

“Het is een traject van de lange adem”, zegt Kaag. Eerder was er uit haar budget voor noodhulp al 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. “Het budget is beperkt”, aldus de minister.

Kaag zegt daarnaast dat de haven van Rotterdam “technische ondersteuning” kan bieden aan de haven in Beiroet. Die was een levensader voor de rest van Libanon en werd door de explosie van ongeveer 2750 ton ammoniumnitraat grotendeels verwoest. De haven van Rotterdam is in overleg met de Wereldbank om de steun te kunnen financieren.