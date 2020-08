Belpanel actiedag Giro 555 voelt voor Beelen als thuiskomen

Giel Beelen is een van de BN’ers die vrijdag tijdens de actiedag van Giro 555 in het belpanel zit om mensen te woord testaan over de ramp in Beiroet en donaties aan te nemen voor het goede doel. Het voelde voor de dj een beetje als thuiskomen.

“Ik heb dit werk jarenlang gedaan in een callcenter in Haarlem, dus ik was helemaal in m’n element”, zegt Beelen tegen het ANP na afloop van zijn Giro 555-shift. “Ik doe het met liefde. Het is hartverwarmend en goed dat het gebeurt.”

Vrijdagochtend werd de eerste tussenstand van ruim 5 miljoen euro bekendgemaakt, om 13.30 uur volgt een tweede bekendmaking. “Dat is eigenlijk al meer dan ik had verwacht na een dag.” De Radio Veronica-dj benadrukt dat het geld dat gedoneerd wordt, goed terechtkomt bij de goede doelen in Libanon.

Het waren volgens Beelen toch voornamelijk ouderen die de telefoon oppakten, maar wel ieder met een ander motief. Er waren mensen die belden met de boodschap dat ze de beelden verschrikkelijk vonden. Ook kreeg de dj mensen uit Haarlem aan de telefoon die hem herkenden en zich ineens weer herinnerden dat ze hem laatst in de stad hadden gezien. “Er was ook iemand die dan aan het einde vroeg of ze een plaatje kon aanvragen”, lacht de dj. “Dus het was een mooie thuiskomst zo.”