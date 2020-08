Weer druk bij testlocatie Terschelling

Ook vrijdag zijn vele tientallen mensen naar een speciale testlocatie op het eiland Terschelling gegaan om te weten te komen of ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens de Friese GGD is de opkomst vergelijkbaar met die op donderdag, toen in totaal ongeveer 200 mensen zich lieten testen.

De testlocatie is gevestigd in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van de populaire jongerencamping Appelhof. Het gebouw ging om 09.00 uur open. De testers zouden tot 11.30 uur doorgaan, waarna de monsters per veerboot naar het vasteland worden gebracht, om daar in een laboratorium te worden onderzocht. Maar ook op vrijdag is er zo veel animo, dat het testen ‘s middags doorgaat. Die mensen moeten wel langer wachten op hun uitslag.

Zeker acht jongeren die op de camping zijn geweest, hebben het virus opgelopen. De tests op donderdag brachten nog een geval aan het licht, maar het is niet bekend of dat een campinggast, een andere toerist of een eilander is. Verder waren 133 tests van donderdag negatief. In totaal zo’n zeventig mensen die donderdag zijn getest, horen vrijdag hun uitslag.

Enkele jongeren hebben donderdagavond het eiland verlaten na een negatieve test. Ze werden met een watertaxi naar Harlingen gebracht. Waarschijnlijk zijn er ook jongeren die zonder te testen de veerboot naar het vasteland hebben genomen. Dat staat ze vrij, niemand is verplicht om te worden getest, maar de GGD vraagt hun wel om hun gezondheid goed in de gaten te houden.