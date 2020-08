Passagiersstroom Schiphol in juli 80 procent lager

De passagiersstroom op vliegveld Schiphol is nog lang niet terug op het niveau van vorig jaar. Vorige maand vlogen 1,34 miljoen reizigers van en naar de luchthaven. Dat is een daling van 80 procent op jaarbasis. In 2019 was juli goed voor 6,7 miljoen passagiers.

In juni was er nog sprake van een daling op jaarbasis van 93 procent. Het aantal passagiers is in juli vergeleken met die maand dan ook bijna verdrievoudigd. De start van het vakantieseizoen in Nederland leidde er volgens Schiphol toe dat er een relatieve opleving was van reizigers naar traditioneel populaire vakantiebestemmingen als Frankrijk en Spanje. Het intercontinentale passagiersverkeer is nog steeds bijna opgedroogd. Het aantal reizigers naar landen als China en de Verenigde Staten is zo’n 90 procent lager op jaarbasis.

Het totaalaantal vluchten van en naar Schiphol kwam in juli uit op 15.704. Dat is 65 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vrachtvluchten verdubbelde naar 2336.

Schiphol verwacht dat het aantal vluchten in augustus verder toeneemt. Aan het einde van die maand denkt de luchthaven tussen de 65.000 en 80.000 passagiers per dag te verwelkomen op ongeveer 750 tot 850 vluchten.