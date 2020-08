De Jonge: GGD had mij eerder en duidelijker kunnen waarschuwen

De GGD Rotterdam-Rijnmond had eerder en vooral duidelijker aan de bel kunnen trekken als de dienst al eind juli problemen voorzag bij het bron- en contactonderzoek bij met corona besmette personen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge. De waarschuwing stond wel als bijzin in een memo dat zijn ministerie destijds ontving.

“Dat signaal is toen niet opgepikt”, erkent de bewindsman. “Dat is jammer want dat had ik graag wél geweten.” De Jonge vindt dat de GGD, als die problemen voorzag bij de uitvoering van zijn wettelijke taak, dat “actief” had moeten overbrengen bij de landelijk organisatie of “door de voordeur” bij het ministerie. “Want dan hadden we eerder kunnen helpen.” Hij erkent wel dat het signaal “gezien had kunnen worden” op zijn departement.

De GGD in Rotterdam liet eind vorige week weten dat de dienst door het oplopende aantal besmettingen te weinig capaciteit heeft voor volledig bron- en contactonderzoek. De minister zei afgelopen herhaaldelijk daardoor te zijn overvallen. Het memo van eind juli, waar NRC Handelsblad de hand op wist te leggen, was volgens De Jonge bedoeld om beter zicht te krijgen op de achtergrond van het stijgende aantal coronagevallen in de regio.