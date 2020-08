Tsjechische premier Babis: verkiezingen Wit-Rusland moeten over

De presidentsverkiezingen in Wit-Rusland moeten worden herhaald met de aanwezigheid van buitenlandse waarnemers, zei de Tsjechische premier Andrej Babis vrijdag. Hij sluit zich daarmee aan bij Poolse oproepen aan EU-leiders om de situatie te bespreken.

“Ik heb met de Poolse premier (Mateusz Morawiecki) gesproken en we roepen (de EU-raadsvoorzitter Charles Michel) op tot een dringende videobijeenkomst met de leden van de Europese Raad,” zei Babis op Twitter.

“De verkiezingen in Wit-Rusland moeten worden herhaald, moeten transparant zijn en met de aanwezigheid van buitenlandse waarnemers”, benadrukte hij.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen vergaderen vrijdagmiddag via een informele videoconferentie over de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland. Zij beraden zich op nieuwe sancties tegen het regime van president Loekasjenko, wiens ordetroepen protesten tegen zijn herverkiezing hardhandig neerslaan.