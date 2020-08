Massaclaim tegen Amerikaanse techreuzen wegens schending privacy

Een Nederlandse claimstichting heeft een massaclaim ingediend tegen de Amerikaanse techreuzen Salesforce en Oracle. De stichting, The Privacy Collective, meent dat die bedrijven de privacy van miljoenen Nederlanders schenden door illegaal hun gegevens te verzamelen. Op basis van het aantal gedupeerden dat zich bij hen aansluit, kan de totale omvang van de schadeclaim oplopen tot meer dan 10 miljard euro.

Christiaan Alberdingk Thijm, de advocaat van de stichting, zegt dat het om een van de grootste gevallen van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens gaat in de geschiedenis van het internet. Volgens hem worden vrijwel alle Nederlanders die het internet gebruiken geraakt door de praktijken van Oracle en Salesforce. “Ze verzamelen op grote schaal gegevens van websitebezoekers en combineren die met aanvullende informatie en zo creëren ze van iedere internetgebruiker een persoonlijk profiel”, schrijft The Privacy Collective. Dat profiel wordt vervolgens gedeeld met andere bedrijven en gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Voor het verzamelen en delen van de persoonsgegevens horen de techreuzen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming te vragen.

Volgens de stichting is het voor het eerst dat zo’n massaclaim voor privacyschendingen in Nederland wordt ingediend. Het Financieele Dagblad, dat eerder berichtte over de claim, noemt de stap naar de Nederlandse rechter opvallend omdat privacyschendingen tot nu toe zijn aangepakt door Europese toezichthouders op de AVG-regels.