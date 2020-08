Actiedag Beiroet begint met ruim 5 miljoen euro

De nationale actiedag voor hulp aan Beiroet is vrijdagochtend even na 07.00 uur begonnen met ruim 5 miljoen euro als startbedrag. De officiële opening werd verricht door directeur Garance Reus van hulporganisatie Plan International Nederland. Tot nu toe is 5.009.477 euro gestort op Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet.