Politie arresteert relschoppers Haagse Schilderswijk

De politie heeft in de Schilderswijk in Den Haag meerdere mensen aangehouden die eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Voor de tweede avond en nacht op rij was het onrustig in de wijk en was de Mobiele Eenheid (ME) op de been.

Donderdagavond laat verzamelden zich enkele honderden mensen op de Hoefkade. Toen sommigen vuurwerk begonnen af te steken en een brandje stichtte, greep de ME in en dreef de groep uit elkaar.

De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding van de ongeregeldheden een noodbevel uitgevaardigd. “Wegens ernstige verstoringen van de openbare orde is op dit moment een noodbevel van kracht voor het gebied Hoefkade-Vaillantlaan. Personen die weigeren gehoor te geven aan het noodbevel zullen worden aangehouden”, zo is te lezen in het bevel.

De politie riep via een luidspreker de mensen uit de groep op naar huis te gaan. Wie daar geen gehoor aan geeft zal worden opgepakt, aldus de waarschuwing.

Nadat de groep uiteen was gedreven en de brandweer het vuur geblust had, was in de omringende straten rond 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag nog steeds het vuurwerk te horen.

Woensdagavond en -nacht was het ook al onrustig in de Haagse wijk.