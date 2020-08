Verdachten fatale schietpartij horen of ze in cel moeten blijven

Vier Amsterdammers (tussen de 18 en 26 jaar) die woensdag werden aangehouden voor de fatale schietpartij bij een recreatieplas in Amsterdam die Bas van Wijk het leven kostte, horen vrijdagmiddag of ze langer moeten blijven vastzitten. De politie hield vijf verdachten aan, maar een van hen mocht al gaan; hij blijkt niet te zijn betrokken bij het schietincident.

De 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp werd zaterdag doodgeschoten in het drukbezochte park Oeverlanden. Volgens zijn familie gebeurde dat toen hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid.

De politie hield woensdag twee verdachten (20 en 26) aan in Zandvoort en de andere drie (18, 19 en 20) op verschillende plekken in Amsterdam. De vier verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De rechter-commissaris kan vrijdagmiddag besluiten of de verdachten nog veertien dagen langer blijven vastzitten, worden heengezonden of worden vrijgelaten onder voorwaarden.

Vrijdagavond wordt in de woonplaats van Van Wijk een stille tocht gehouden.