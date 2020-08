Genderneutrale naam voor pandajong Ouwehands

Het in mei geboren pandajong in Ouwehands Dierenpark krijgt vrijdag een naam. Het is in elk geval een genderneutrale naam, want ook de verzorgers van de panda’s weten nog niet of er een mannetje of een vrouwtje is geboren.

De Chinese traditie schrijft voor dat een jong dier precies honderd dagen na de geboorte een naam moet krijgen. Ouwehands heeft samen met de Chinese ambassade en de China Wildlife Conservation Association vijf namen geselecteerd, waarop gestemd kon worden. Tijdens een kleine ceremonie in het park wordt vrijdagmorgen bekend of het dier Fan Xing, Xing He, He Shun, Dan Qing of He Kang gaat heten. Alle namen hebben een relatie met Nederland.

De kleine panda is naar verwachting in oktober groot genoeg om het kraamhok te verlaten. Dan kan het publiek het dier ook in het echt zien. Moeder Wu Wen komt al wel regelmatig weer uit de kraamkamer. Vader Xing Ya heeft zijn eigen, afzonderlijke afdeling in het Rhenense pandaverblijf.