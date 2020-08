EU-ministers vergaderen over relatie met Wit-Rusland en Turkije

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen houden vrijdagmiddag een ingelaste videovergadering over de relatie met Wit-Rusland en die met Turkije. De roep om nieuwe sancties tegen beide landen zwelt aan, maar daarvoor is instemming van alle 27 lidstaten vereist. Officiële besluiten worden niet verwacht.

De EU-landen hebben al aangegeven de relatie met Wit-Rusland te herzien na het “onaanvaardbare” geweld tegen demonstranten, dat volgde op de “oneerlijke en onvrije” herverkiezing van president Loekasjenko. Hem is te kennen gegeven een dialoog aan te gaan met de samenleving om verder geweld te vermijden.

Op verzoek van Griekenland komen ook nieuwe Turkse proefboringen naar gas en olie in de oostelijke Middellandse Zee aan de orde. De spanning loopt op. Frankrijk, dat voorstander is van sancties, is Athene te hulp geschoten met marineschepen. De EU heeft de Turken al vaker gewaarschuwd over gasboringen en legde eerder dit jaar sancties op aan twee Turken die betrokken zijn bij boringen nabij Cyprus. Ankara, dat zegt zijn “rechten en belangen” in de regio te verdedigen, heeft aangeboden de geschillen met de Griekse regering uit te praten.

Andere onderwerpen die ter sprake komen, zijn de ontwikkelingen in Venezuela en Libanon, waar de regering is afgetreden na de explosie die een deel van Beiroet verwoestte.