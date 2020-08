Grootste bioscoopketen VS heropent gedeeltelijk

Grote steden New York en Los Angeles vallen voorlopig buiten de boot, omdat autoriteiten in de staten New York en Californië nog geen toestemming geven voor de heropening van filmhuizen. In onder meer Atlanta, Chicago, Dallas, Miami en Las Vegas gaan de bioscopen wel de 20e open.

Net als in Nederland worden er in de bioscopen verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat bezoekers de benodigde afstand van elkaar kunnen houden. AMC verplicht hen en het personeel ook gezichtsmaskers te dragen.

AMC sloot bij de uitbraak van het coronavirus in maart de deuren van alle vestigingen. Vorige week maakte het bedrijf bekend in het afgelopen kwartaal 98 procent van de omzet is verloren. De bioscoopketen maakte eerder al bekend een faillissement niet uit te kunnen sluiten.