Schoonzoon Trump bevestigt ontmoeting met Kanye West

Kushner en Kanye spraken elkaar afgelopen week in Colorado. Op vragen of Kushner de campagne van Trump met Kanye had besproken antwoordde hij ontkennend. “We hebben het over algemene zaken gehad, meer over beleid.”

West was voorheen een uitgesproken aanhanger van Trump. Dat leidde tot speculatie dat hij zich verkiesbaar stelt om stemmen weg te kapen bij de rivaal van de president, de Democraat Joe Biden. De voormalige vicepresident onder Barack Obama profiteerde tijdens de recente voorverkiezingen van zijn partij van de steun van zwarte Amerikanen.

Kanye West maakte in juli bekend dat hij nog dit jaar mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Eerder meldde hij nog dat hij ambities had om de president te worden in 2024. Kanye is er inmiddels in geslaagd om met zijn Birthday Party op de kieslijsten te komen in Colorado, Vermont en Oklahoma. De rapper is nog bezig met andere staten, hoewel hij al diverse deadlines miste. In Illinois is hij geweigerd omdat handtekeningen die Kanyes team verzamelde ongeldig zijn.