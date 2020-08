Hitte en coronapandemie leiden tot meer onvoorziene problemen

Verschillende maatregelen in de nationale hitteplannen zijn volgens de onderzoekers op sommige punten tegenstrijdig met coronamaatregelen en adviezen van de overheid om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het wordt bijvoorbeeld aangeraden om verkoeling te zoeken aan het water of op het strand. Dit staat recht tegenover het advies om drukke openbare plaatsen te vermijden.

Ook wordt ook geadviseerd om tijdens hitte extra te letten op de zwakkeren in de samenleving en om vaker bij deze mensen langs te gaan. Juiste deze groep is kwetsbaar voor het virus. De onderzoekers adviseren daarom om de nationale hitteplannen te herzien om tegenstrijdigheden te voorkomen. In samenwerking met het RIVM is dat voor Nederland al gebeurd.

Medisch personeel

Verder moet medisch personeel dat werkt met coronapatiënten beschermende kleding dragen. De triage wordt vaak buiten het ziekenhuis gedaan in speciale tenten. De combinatie van hitte en beschermende kleding, zoals schorten, gezichtsmaskers en handschoenen, zorgt ervoor dat het lichaam moeite heeft om hitte af te voeren, wat kan leiden tot hittestress en oververhitting. Hierdoor zullen het uithoudingsvermogen en de prestatie van het personeel afnemen en de zorg minder optimaal worden.

De onderzoekers raden aan om te gaan werken met speciale ‘pre-cool protocollen’ om voor het begin van de dienst de lichaamstemperatuur naar beneden te brengen door bijvoorbeeld koud water te drinken of slurry-ijs te nuttigen. Ook moeten de zorgmedewerkers tijdens hun dienst regelmatig koude dranken drinken en uitrusten op koele plekken.

Ook kan koorts, het voornaamste symptoom van Covid-19, niet goed worden gemeten door de hitte, waardoor mensen verkeerd gediagnosticeerd kunnen worden. Om dit te voorkomen bevelen de onderzoekers aan om voor een koortsmeting dertig minuten rust te nemen op een koele locatie om de effecten van oververhitting tegen te gaan.