Wegvallende staalvraag zorgt voor kwartaalverlies Tata Steel

Staalproducent Tata Steel heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar last gehad van lockdowns in verschillende landen om het coronavirus te beteugelen. Onder meer in thuisland India werd daardoor de productie van staal gehinderd, maar ook de vraag kwam een stuk lager uit. Het bedrijf leed voor het derde kwartaal op rij verlies, maar is “voorzichtig optimistisch dat het ergste achter de rug is”.

In India, dat in maart een landelijke lockdown afkondigde, produceerde Tata ruim een derde minder staal. De omzet ging daar met meer dan een kwart omlaag. De economische activiteit in India neemt wel weer toe en Tata benutte zijn fabrieken daar eind juni weer op 90 procent van de capaciteit.

In Europa, waar onder meer de voormalige Hoogovens in IJmuiden onderdeel zijn van het concern, viel de omzet 14 procent lager uit. Ook daar werd minder staal aan klanten geleverd en stonden de marges zo ver onder druk dat de situatie niet houdbaar is, liet Tata weten. In zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk heeft Tata staatssteun ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd moest Tata de concessie doen aan het personeel in IJmuiden dat er voorlopig geen gedwongen ontslagen vallen bij een geplande reorganisatie. De werknemers staakten wekenlang.

De omzet van Tata Steel daalde met bijna een derde tot 242,9 miljard Indiase roepie, omgerekend iets meer dan 2,7 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 43,7 miljard roepies. Vorig jaar zette Tata in de periode van april tot en met juni nog een winst van 7 miljard roepie in de boeken.