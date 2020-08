De animo voor de coronatesten op Terschelling was donderdag zo groot, dat het testmateriaal opraakte. De GGD had zich ingesteld op ongeveer 100 jongeren, maar uiteindelijk kwamen rond de 200 mensen opdagen voor een test om te kijken of ze het coronavirus hebben opgelopen. De testers gingen door “zolang de voorraad strekte”, maar sommige mensen konden niet meer worden getest. Zij moeten vrijdag terugkomen.

Deel dit bericht: