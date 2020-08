Amerikaanse recherche doet mee aan onderzoek explosie Beiroet

De Amerikaanse recherche doet mee aan het internationale onderzoek naar de oorzaak van de verwoestende explosie vorige week in de Libanese hoofdstad Beiroet. De FBI treedt toe tot het team van Libanese en internationale onderzoekers, aldus een topdiplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

De Amerikanen doen mee op verzoek van de Libanese autoriteiten. De gigantische explosie verwoestte een groot deel van de haven en delen van het centrum, waaronder een vooral door christenen bewoonde wijk. Zo’n tweehonderd mensen kwamen om, duizenden raakten gewond.

Het staat vast dat 2750 ton ammoniumnitraat ontplofte, maar niet waardoor. Het chemische spul lag in de haven opgeslagen nadat het jaren geleden in beslag was genomen.