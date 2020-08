Van Zanen: relschoppers kwamen niet uit Schilderswijk

De jongeren die in de nacht van woensdag op donderdag voor onrust zorgden in de Haagse Schilderswijk, kwamen volgens burgemeester Jan van Zanen uit andere delen van de stad. “Op hun scooters kwamen zij hierheen - kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaart hij na een bezoek aan de buurt.

Een grote groep jongeren zette woensdagavond laat brandkranen open. Ook gooiden ze stenen en vuurwerk naar agenten en vernielden ze spullen. Vier mensen werden opgepakt. Pas in de loop van de nacht werd het rustig. “Dit zijn geen spelletjes meer”, zegt Van Zanen over het openzetten van brandkranen. Het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten noemt hij “te gek voor woorden”. De burgemeester zegt dat nadere maatregelen worden voorbereid, maar gaat daar niet verder op in.