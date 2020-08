Wereldwijd dodental door pandemie boven de 750.000

Het coronavirus heeft wereldwijd inmiddels het leven gekost aan meer dan 750.000 patiënten. Bij ruim 20 miljoen mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt.

Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich daarna over de wereld. Het dodental verdubbelde sinds 2 juni, becijferde persbureau AFP. Alleen al in de laatste zeventien dagen overleden 100.000 patiënten.

Het virus heeft volgens officiële cijfers vooral veel levens gekost in de Verenigde Staten (ruim 166.000 doden), Brazilië (104.000), Mexico (54.000) en India (47.000). Die landen zijn samen goed voor bijna de helft van het totale aantal slachtoffers dat wereldwijd is gemeld.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vormen de zwaarst getroffen regio. Daar overleden de afgelopen week ruim 18.600 patiënten, aldus AFP. Het dodental staat er in totaal op 228.572.