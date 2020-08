CU: coronadebat had 'weinig verheffend einde'

De ChristenUnie erkent dat het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer "een weinig verheffend einde" kende. Tot woede van de oppositie blokkeerden de coalitiepartijen een hoofdelijke stemming over een PVV-voorstel voor hogere lonen in de zorg. De ChristenUnie staat achter dat besluit maar vindt wel dat dit beter had moeten worden uitgelegd.