‘Opvallende daling’ in het aantal uitgesproken faillissementen

Rechters lijken terughoudend te zijn met het uitspreken van corona-gerelateerde faillissementen. Volgens de Raad voor de rechtspraak werden er in juli honderd faillissementen minder uitgesproken dan een maand eerder. Op jaarbasis gaat het om zelfs om een daling van tweehonderd.

In juli werden 210 bedrijven en organisaties failliet verklaard. Bij personen ging het om 57 gevallen. Volgens de raad zijn het voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Met de coronacrisis in het achterhoofd is de daling daarom opvallend te noemen, zo klinkt het.

De oorzaak van de daling is niet onderzocht. Het is volgens de raad ook nog te vroeg om conclusies te trekken. Het valt in ieder geval op dat relatief weinig partijen het faillissement van een debiteur aanvragen. Doorgaans worden jaarlijks duizenden faillissementen uitgesproken.