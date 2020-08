6 procent Engelsen heeft antistoffen tegen coronavirus

Volgens de grootschalige studie van het Imperial College in Londen hebben zodoende ongeveer 3,4 miljoen Engelsen antistoffen tegen het coronavirus. Waarschijnlijk hebben ze voor eind juni een coronavirusinfectie gehad, aldus de universiteit.

De wetenschappers benadrukken wel dat er nog veel onbekend is over het virus, zoals de vraag of het hebben van antilichamen beschermt tegen toekomstige besmettingen.

Volgens de studie is het percentage personen met tegenstoffen vooral hoog in Londen, waar 13 procent van de mensen positief testte op antilichamen. Jonge volwassenen tussen 18 en 24 jaar testten ruim twee keer zo vaak positief (8 procent) als mensen met een pensioengerechtigde leeftijd tussen 65 en 74 jaar (3 procent). Ook gezondheidswerkers en allochtonen worden harder dan gemiddeld getroffen. Het percentage voor medewerkers in verpleeghuizen met patiëntencontact was 16 procent. Bij mensen met een zwarte huidskleur had 17 procent antistoffen.