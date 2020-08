Wit-Russisch regime begint gevangenen vrij te laten

Het Wit-Russische regime is begonnen gevangenen vrij te laten die de afgelopen dagen waren opgepakt tijdens demonstraties tegen dictator Loekasjenko. Van de betogers die in de hoofdstad Minsk vrijkwamen, hadden sommige blauwe plekken. Ze zeiden dat ze dicht opeengepakt in cellen hadden gezeten. Gevangen zouden zijn mishandeld, bijvoorbeeld afgeranseld.